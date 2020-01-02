SÜPER LİG

2019'un 'muhteşem çocuğu' Ömer Faruk Beyaz seçildi

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 2019'un 'muhteşem çocuğu' seçildi.

Haber Merkezi AA
Ömer Faruk Beyaz bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da 10 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Ömer Faruk Beyaz bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da 10 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk, bu oyların 81 bin 202'sini alarak birinci oldu.

  • Ömer Faruk Beyaz'ın zirvede yer aldığı ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Brezilya'nın Flamengo takımından Reinier ise üçüncülüğü elde etti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.