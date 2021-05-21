2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Dünya

Avusturya'da sağlık skandalı: Yaşlı hastanın yanlış bacağı kesildi

Avusturya'daki bir klinikte 82 yaşındaki hastanın yanlış bacağı ampute edildi. Klinik yetkilileri 'trajik' olarak niteledikleri ve insan hatasından kaynaklanan olay için özür dilerken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.