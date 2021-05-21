Spor 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiyede yapılacak
FUTBOL FUTBOL

2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiyede yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Arı üreticilerini bekleyen tehlike

Önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruyacak.
300 TLyi duyan geliyor

300 TL'yi duyan geliyor

​30 bin kişi akın etti Vali'den uyarı geldi.
İstanbulda yaşayanlar dikkat: Dolu uyarısı geldi

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Sözleşme Türkiye'de uygulanmayacak.

​Müjdeli haber gelirse tarih kapma yarışı başlayacak.
Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Nişantaşı'nda Koruya Komşu Sağlıklı Evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başladı

'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başladı

​8 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Zorla et entegre tesisi satmaya çalışan Erhan Kılıç'ın, Sedat Peker'le bağlantısı ortaya çıktı.

Kripto Faruk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AP ​ucuz ve gülünç tehditlere boyun eğdi.

Katliamlara karşı atılabilecek adımlardan biri de Kürecik Üssü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.