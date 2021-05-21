2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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