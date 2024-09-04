2023 - 2024 sezonunun en etkili Tük futbolcusu Hakan Çalhanoğlu

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Yeni Şafak Spor ekibi ve takipçileri tarafından 2023-2024 sezonunun en etkili Türk futbolcusu seçildi. Yeni Şafak Spor ekibi tarafından ödülün sahibi Hakan Çalhanoğlu'na poster ve mektup takdim edildi.





İtalya'da 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Inter'in en etkili oyuncularından birisi olan Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilmişti. 30 yaşındaki oyuncu ayrıca Inter ile arka arkaya üç yıl, İtalya Süper Kupası'nı kazandı.





A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 kadrosunda bulunan ve takım kaptanlığımızı yapan Hakan Çalhanoğlu hem saha içi hem de saha dışında gösterdiği davranışlarla büyük beğeni toplamıştı.

Hakan Çalhanoğlu teşekkür etti

Milli futbolcumuz kendisini bu unvana layık gören tüm futbolseverlere teşekkür etti ve bundan sonraki dönemde Dünya Kupası için mücadele edeceklerini söyledi. Türk Milli Takımı'nda oynamanın ayrıcalık olduğunu ifade eden kaptan, taraftarlardan kendilerine destek olmalarını istedi.



