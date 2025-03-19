UEFA, 2026-27 sezonu Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol ekibi Atletico Madrid'in stadyumu olan Estadio Metropolitano'da oynatma kararı aldı.

2018-19 sezonunda Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali de Estadio Metropolitano'da oynanmıştı. Liverpool sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü.

İspanya'nın Madrid kentinde yer alan Metropolitano Stadyumu 2017 yılında yapıldı. Devler Ligi finaline ev sahipliğini yapacak stadyum 67.703 kapasiteye sahip.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline ise Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena ev sahipliği yapacak.