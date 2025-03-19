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2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi belli oldu

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi belli oldu

18:4119/03/2025, mercredi
G: 19/03/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Metropolitano Stadı
Metropolitano Stadı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon sonra oynanacak olan 2026-27 finaline ev sahipliği yapacağı stadyumu belirledi.

UEFA, 2026-27 sezonu Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol ekibi Atletico Madrid'in stadyumu olan Estadio Metropolitano'da oynatma kararı aldı.


8 yıl sonra tekrardan Metropolitano

2018-19 sezonunda Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali de Estadio Metropolitano'da oynanmıştı. Liverpool sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü.

İspanya'nın Madrid kentinde yer alan Metropolitano Stadyumu 2017 yılında yapıldı. Devler Ligi finaline ev sahipliğini yapacak stadyum 67.703 kapasiteye sahip.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline ise Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena ev sahipliği yapacak.







#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Estadio Metropolitano
#UEFA

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