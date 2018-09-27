SÜPER LİG

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi AA
Süper Lig'de 7. hafta Galatasaray-B.B. Erzurumspor maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de 7. hafta Galatasaray-B.B. Erzurumspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

  • 20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi

  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler
  • 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
  • 19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya
  • 16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

  • 20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

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