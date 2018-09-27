7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
- 20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy
29 Eylül Cumartesi
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler
- 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
- 19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
30 Eylül Pazar
- 13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya
- 16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
- 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
1 Ekim Pazartesi
- 20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler belli oldu pic.twitter.com/SdeEipvbdM
Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakemler belli oldu pic.twitter.com/SdeEipvbdM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Eylül 2018
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