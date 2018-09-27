7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus