'75' dakikalık transfer bilmecesi

Yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle kriz yaşayan Karabükspor'da transfer yolsuzluğu iddiaları gün geçtikçe artarak dillendirilmeye devam ediyor.

Son olarak tecrübeli gazeteci Atilla Türker, Karadeniz ekibinde yapılan Miranda Kuca transferine dair bilgileri paylaştı ve yaşananları ortaya koydu.

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3 yıl önceydi. Karabükspor, Süper Lig’de kalma mücadelesi veriyordu. Golcü arayışına girdi. Portekiz’in Estoril Kulübü’nden Miranda Kuca’yı transfer etti. Hem de çuval dolusu paraya. Şöyle ki... Kuca’yla yıllık 400 bin Euro üzerinden 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bonservisi için de 1 milyon 625 bin Euro ödendi. Toplamda 3 milyon 25 bin Euro karşılığında kadroya dahil edildi. Sonra ne oldu? Kuca tam bir kazma çıktı. Toplam 2 maçta 74 dakika forma giyebildi. Bu kadar. Hep yedek kaldı. Kadro dışı bırakıldı. Araştırdım. Bu futbolcunun gerçek değerinin çok düşük olduğuna dair son derece ciddi bilgiler edindim. Haliyle yazdım, “Bu ne rezillik” diye. Menajer Deniz Türker aradı. “Bu futbolcunun transferine ben aracılık yaptım” dedi. Sezon bitti, Karabük düştü. Mustafa Yolbulan yönetimi gitti, Ferudun Tankut yönetimi geldi. Sezon başı masaya oturuldu. Karabük yönetimi, Kuca’ya “Kardeş, sen bu halinle bizde oynayamazsın. Yollarımızı ayıralım” dedi. Kuca güldü. “Aptal mıyım! Bu parayı ben nerede bulacağım! Kovsanız da gitmem” dedi. Karabük yönetimi allem etti, kallem etti, Kuca’yı Portekiz’in Belenenses takımına kiralık verdi. Ama nasıl! Paranın büyük bölümünü yine Karabük ödedi. Uzatmayayım. Kuca’yla yıllar içinde yollar ayrıldı ama tonla para havaya uçtu.

İşte Türker'in paylaştığı Kuca transferine dair detaylar







