SERİE A

800 milyon euroluk dev zarar

Koronavirüs nedeniyle futbola ara verilirken, kulüpler ve ligler bu nedenle büyük bir ekonomik kayıp yaşadı. İtalya Serie A’daki tahmini ekonomik zarar 800 milyon euro olarak hesaplandı.

Haber Merkezi İHA
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder İtalya'da Roma forması giyiyor.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder İtalya'da Roma forması giyiyor.

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle futbol dururken, kulüpler ekonomik anlamda da kötü günler geçirmeye başladı. Amerika’da spor organizasyonlarından dolayı ortaya çıkan zarar 6 milyon doları aşarken, İtalya’da da yalnızca futbolda yaşanan ekonomik kayıp 800 milyon euro olarak hesaplandı.

Sezonun kalanının oynanmaması halinde yaşanacak olan 800 milyon euroluk kayıp kulüpleri oldukça zor duruma sokacak. Ligin seyircisiz olarak oynanması durumunda zararın 300 milyon euroya düşeceği hesaplanıyor.

Özellikle yayın haklarından gelecek gelirler, buradaki zararı olumlu yönde etkilerken, ligin iptal edilmesi halinde ise toplam kayıp 800 milyon euro olacak.

  • Yıllık 5 milyar euro geliri olan İtalya Serie A’nın devlete ödediği vergi miktarı ise 1.3 milyar euro.

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