A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda önemli iki mücadeleye hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasını 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile yapacak. İkinci maç ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00’da deplasmanda İsviçre ile oynanacak.





Genel Menajer Nedim Yücel ve Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 16 kişilik aday kadroda, NBA takımlarında forma giyen iki önemli oyuncu Alperen Şengün ve Adem Bona yer almadı. Bu durum, eleme maçlarının NBA fikstürü ile çakışması ve kulüplerin oyuncu izinleri konusundaki kısıtlamaları nedeniyle gerçekleşti.





Aday kadro açıklandı





A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın iki kritik eleme maçı için belirlenen 16 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluştu:





Berk İbrahim Uğurlu





Cedi Osman





Ercan Osmani





Erkan Yılmaz





Furkan Haltalı





Furkan Korkmaz





Kenan Sipahi





Muhsin Yaşar





Onuralp Bitim





Ömer Faruk Yurtseven





Sertaç Şanlı





Şehmus Hazer





Tarık Biberoviç





Yiğit Arslan





Yiğit Onan





Yiğitcan Saybir











