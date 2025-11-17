A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde 16 kişilik aday kadrosunu belirledi. Genel Menajer Nedim Yücel ve Başantrenör Ergin Ataman tarafından açıklanan kadroda, NBA'de forma giyen yıldız oyuncular Alperen Şengün ve Adem Bona yer almazken, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven gibi tecrübeli isimler dikkat çekti. Milliler, ilk maçını 27 Kasım'da İstanbul'da Bosna Hersek'e karşı oynayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda önemli iki mücadeleye hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasını 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile yapacak. İkinci maç ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00’da deplasmanda İsviçre ile oynanacak.
Genel Menajer Nedim Yücel ve Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 16 kişilik aday kadroda, NBA takımlarında forma giyen iki önemli oyuncu Alperen Şengün ve Adem Bona yer almadı. Bu durum, eleme maçlarının NBA fikstürü ile çakışması ve kulüplerin oyuncu izinleri konusundaki kısıtlamaları nedeniyle gerçekleşti.
Aday kadro açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın iki kritik eleme maçı için belirlenen 16 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluştu:
Berk İbrahim Uğurlu
Cedi Osman
Ercan Osmani
Erkan Yılmaz
Furkan Haltalı
Furkan Korkmaz
Kenan Sipahi
Muhsin Yaşar
Onuralp Bitim
Ömer Faruk Yurtseven
Sertaç Şanlı
Şehmus Hazer
Tarık Biberoviç
Yiğit Arslan
Yiğit Onan
Yiğitcan Saybir