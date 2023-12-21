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Spor

Milliler dünya sıralamasındaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasında 37. basamaktaki yeri değişmedi. Ay-yıldızlılar, ekim ve kasım aylarında toplamda beş sıralık bir yükseliş kaydetmişti.

17:36 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Montella yönetimindeki milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider tamamlamıştı.
Montella yönetimindeki milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider tamamlamıştı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasında 37'nci basamaktaki yerini kourdu. Millilerin 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı grupta mücadele edeceği Portekiz 7'nci, Çekya ise 39'uncu sırada yer aldı.


FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada ilk 10 basamakta herhangi değişiklik olmazken, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinci, Fransa bin 845 puanla ikinci, İngiltere bin 800 puanla üçüncü, Belçika bin 798 puanla dördüncü, bin 784 puanlı Brezilya da beşinci sıradaki yerini korudu.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024 tarihinde açıklanacak.






#FIFA
#A Milli Futbol Takımı
#2024 Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
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