Spor FIFA sıralamasında 3 sıra geriledik
FUTBOL FUTBOL

FIFA sıralamasında 3 sıra geriledik

A Milli Futbol Takımımız, Brezilya'nın lider olduğu FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45'inci oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
A Milli Takım FIFA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?
Milli futbolcular Faroe Adaları yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi.

Toplam 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inerek 45'inci sıraya yerleşti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:


Salih Uçan'dan milli takım çıkışı: Düşündükçe sinirleniyorum
SPOR
Salih Uçan'dan milli takım çıkışı: Düşündükçe sinirleniyorum
Fenerbahçe güle oynaya kazandı

Fenerbahçe
güle oynaya kazandı

​Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü maçında AEK'i 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçenin yükselen değeri

Fenerbahçe'nin
yükselen değeri

AEK Larnaca maçında futbolseverlerin takdirini kazandı.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan
eli boş dönüyoruz

​Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından yenilgiyle ayrıldı.
Sivasspor'a <br>evinde büyük şok

Sivasspor'a
evinde büyük şok

​Temsilcimiz, Kosova ekibine sahasında 4-3 mağlup oldu.
Başakşehir 1 puanı aldı

Başakşehir 1 puanı aldı

​Başakşehir, Konferans Ligi'nde Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.
Köpeklerle arama yapıldı

Köpeklerle arama yapıldı

​Fransa'da Trabzonspor taraftarına insanlık dışı müdahale
Abdullah Avcı<br>inancını kaybetmedi

Abdullah Avcı
inancını kaybetmedi

​Trabzonspor teknik direktörü, Monaco mağlubiyetini değerlendirdi.
Tehlikeli provokasyon

Tehlikeli provokasyon

​AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı öncesinde küstah duyuru.
'Hayalim onu <br>Galatasaray'a getirmekti'

'Hayalim onu
Galatasaray'a getirmekti'

​Arda Turan vedasında istediği futbolcuyu açıkladı.
'Hüngür hüngür ağladım'

'Hüngür hüngür ağladım'

​Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen itiraf.
Geç kalan ve <br>kilo alan yandı

Geç kalan ve
kilo alan yandı

​Samandıra'da Jorge Jesus kanunları.
'Yenemeyeceğimiz <br>takım yok'

'Yenemeyeceğimiz
takım yok'

​Maç öncesi Süper Lig devine gözdağı verdi.
Giresunspor <br>maçında yok

Giresunspor
maçında yok

​Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.