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Salih Uçan'dan milli takım çıkışı: Düşündükçe sinirleniyorum

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, A Milli Takım kadrosuna alınmamasına isyan etti. Tecrübeli futbolcu bu kararın kendisine yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan milli takıma alınmaması için ne dedi?
Salih Uçan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının kadrosuna alınmayan Salih Uçan sessizliğini bozdu.

Kadroya davet edilmemesini haksızlık olarak gören 28 yaşındaki futbolcu, "Bu saygısızlığı kabul edemem" dedi.

Vole'ye konuşan Salih Uçan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

  • "Milli Takım kadrosuna alınmama kararını düşündükçe sinirleniyorum. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorum, 40 kişilik ekip arasında olmayacak kadar bir durumum da yok. Bana yapılan bu saygısızlığı kabul edemem."

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