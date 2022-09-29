Salih Uçan'dan milli takım çıkışı: Düşündükçe sinirleniyorum Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, A Milli Takım kadrosuna alınmamasına isyan etti. Tecrübeli futbolcu bu kararın kendisine yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledi.

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