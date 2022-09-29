Salih Uçan'dan milli takım çıkışı: Düşündükçe sinirleniyorum

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının kadrosuna alınmayan Salih Uçan sessizliğini bozdu.
Kadroya davet edilmemesini haksızlık olarak gören 28 yaşındaki futbolcu, "Bu saygısızlığı kabul edemem" dedi.
Vole'ye konuşan Salih Uçan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
- "Milli Takım kadrosuna alınmama kararını düşündükçe sinirleniyorum. Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorum, 40 kişilik ekip arasında olmayacak kadar bir durumum da yok. Bana yapılan bu saygısızlığı kabul edemem."