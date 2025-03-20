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A Milli Takım'da Macaristan maçı öncesi şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Macaristan maçı öncesi şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

18:3520/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye - Macaristan maçı RAMS Park'ta oynanacak.
Türkiye - Macaristan maçı RAMS Park'ta oynanacak.

A Milli Takım, play-off turu ilk maçında Macaristan ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.


Mücadeleye az bir süre kala Ay-yıldızlı ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ağrıları bulunan milli oyuncu Yunus Akgün maç kadrosundan çıkarıldı.


Ayrıca hafta başından itibaren antrenmanlarda yer almayan kaleci Mert Günok da karşılaşmada forma giymeyecek.





#A Milli Takım
#Yunus Akgün
#Macaristan

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