A Milli Takım'da Macaristan maçı öncesi şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

Türkiye - Macaristan maçı RAMS Park'ta oynanacak.
A Milli Takım, play-off turu ilk maçında Macaristan ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir süre kala yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Mücadeleye az bir süre kala Ay-yıldızlı ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ağrıları bulunan milli oyuncu Yunus Akgün maç kadrosundan çıkarıldı.
Ayrıca hafta başından itibaren antrenmanlarda yer almayan kaleci Mert Günok da karşılaşmada forma giymeyecek.
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