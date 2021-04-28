Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor A Milli Takımımızın EuroBasket 2022 grubu belli oluyor
TBL

A Milli Takımımızın EuroBasket 2022 grubu belli oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
A Milli Takımımızın EuroBasket 2022 grubu belli oluyor
A Milli Erkek Basketbol Takımımız

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi TSİ 14.00'te, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılacak.

FIBA'nın dijital kanallarından canlı yayımlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı dört gruba yerleştirilecek. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz eşleşecek.

Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor. Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

  • Torbalarda yer alan ülkeler şöyle:
  • 1. torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa
  • 2. torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya
  • 3. torba: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya
  • 4. torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan
  • 5. torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya
  • 6. torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan.

Abone Ol Google News
Polis kılıktan kılığa girip izledi

Polis kılıktan kılığa girip izledi

Vinçle 5 katlı binanın çatısına çıkarıp parçalamışlar.
Ek süre istiyorlar

Ek süre istiyorlar

​Seyahat firmaları yoğunluğa karşı 3-4 gün süre talep ediyor.
Bloombergden iki yüzlü tavır: Türkiyede olunca Erdoğanın dayatması Avrupadaysa tedbir

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

22 kişiye yakalama kararı

​TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

​İstanbul merkezli iki ilde operasyon.

Atıl araziyi tarıma kazandırdı 20 kişiye istihdam sağladı.
Yok hükmündedir

Yok hükmündedir

Biden'ın açıklamasına yönelik TBMM'den net cevap.
Ben cani<br>anne değilim

Ben cani
anne değilim

​Üç çocuğunun boğazını keserek öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.