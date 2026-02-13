Yeni Şafak
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

12:3113/02/2026, Cuma
IHA
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde ilk maçını Fransa ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı’nın tarihinde ilk defa A Ligi’nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi’ndeki müsabaka takvimi belli oldu. Milliler, ilk maçında 25 Eylül 2026 tarihinde Fransa’yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar, ilk karşılaşmasını 25 Eylül 2026 tarihinde Türkiye’de, Fransa’ya karşı oynayacak.


A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi maç programı şöyle:


25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye

