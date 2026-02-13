A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar, ilk karşılaşmasını 25 Eylül 2026 tarihinde Türkiye’de, Fransa’ya karşı oynayacak.