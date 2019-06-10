Abdullah Avcı imzayı attı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Başarılı çalıştırıcının imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da katıldı.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında öne çıkanlar şöyle;

Fikret Orman: Hocama siyah beyaz çok yakışmış

"Çok istediğim bir imzayı atıyorum bugün. Her şeyden önce hayırlı olsun. Hocama siyah beyaz çok yakışmış.

"Oğuzhan'ın transferinde hocamızın fikrini almıştık"

"Biz, Milli Takım hocasıyken de, hocamızla devamlı istişareler ederdik, ondan fikirlerini alırdım. Birçok oyuncu transferinde hocamızın fikirlerini almıştık. Örneğin Oğuzhan ve Kerim Frei transferinde. Şenol hoca ile 4 sene çalıştık. Artık Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açması gerekiyordu. Abdullah hocamızın da aynı şekilde. İki tane bembeyaz sayfa açıyoruz."

Abdullah Avcı: Amacım burada nice şampiyonluklar yaşamak

"Zarif sözleri için Fikret Orman'a, sıcak karşılama için Beşiktaş ailesine teşekkür ederim. Bu süreçte Başakşehir'in her çalışanına tek tek teşekkür ediyorum. Beni hayatta tutan 3 şey var; dürüstlük, sadakat ve refah. Beşiktaş şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulüp ve buraya gelmekten büyük gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklar yaşamak amacım. Bizim için bundan sonraki süreç milli takıma verilecek oyuncu sayısını çoğaltmak ve destek olmaktır."

"Yeni sezonla ilgili çalışmalarımız var"

"Beşiktaş çok kaliteli oyuncu grubuna sahip. Yeni sezonla ilgili çalışmalarımız var. Oyun planına, organizasyona uygun oyuncu profilleri üzerinden transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yönetime sunup, süreci aynı şekilde takip edeceğiz."

"2 şeyden taviz vermeyeceğim"

"İki şeyden taviz vermeyeceğim; Beşiktaş'ın mazisine layık bir duruş ve oynattığı oyunla taraftarının saygısını, rakip taraftarın gıpta ile baktığı bir takım hazırlama."

"Beşiktaş taraftarı çok büyük güç"

"Taraftar çok büyük güç, özellikle Beşiktaş taraftarıyla bunu net bir şekilde yaşayıp görmüş biriyim. Desibel rekorları kırıldı burada. Umarım aynı şekilde bizim oynatacağımız oyunla, onların coşkusuyla beraber, taraftarın da oyuna çok önemli katkısı olacaktır. Allah bana milli takım teknik direktörlüğü ve şimdi Beşiktaş teknik direktörlüğü nasip etti. O duyguyu büyük coşkuyla yaşıyorum. Bunun hakkını verebileceğimizi umuyorum."

"Oğuzhan'ı tekrar Türk futboluna kazandırmak istiyoruz"

"Oğuzhan Özyakup benim milli takıma aldığım bir oyuncuydu. Beşiktaş'a transferinde de görüş bildirmiştim. Yetenekli, yetenekleriyle buraya kadar geldi. Eksikleri var, o konularda iletişim kuracağız ve çalışmalar yapıp Türk futboluna tekrar kazandırmak istiyoruz."

"Kafamda oyun sistemi ve oyuncu profili var"

"Bugün oyunun her iki yönünü de doğru oynamak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ni de, Dünya Kupası'nı da izlediğinde futbol buraya gitmiştir. Kafamda oyun sistemi ve oyuncu profili var, bunu çalışarak, coşkulu, istediğini saha içinde alan bir Beşiktaş takımı olacak."

Soru: Abdullah Avcı'nın örnek aldığı biri oldu mu?

Avcı: Olmadı ama geçen Bobby Robson'ın belgeselini seyrettim, benzer şeylerimiz çok var, doğru model, doğru örnek.