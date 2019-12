Abdullah Avcı: Oyuncularım büyük takım reaksiyonu gösterdi

Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşmesine karşın, Umut Nayir’in 90 5. dakikada attığı golle 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, “Bizimle birlikte, top ayağındayken en geniş alanda oynayan takımı ve en önemli özelliği geçiş takımı olan Kasımpaşa’yla karşı karşıya geldik. Bizim için en önemli nokta kenar organizasyonlarıydı. Merkezde 8 kez kaybettiğimiz top oldu. Ama ne zaman doğru oynayıp, kenar organizasyonlarını yaptıysak, 3 golü de böyle kaydettik. Kasımpaşa’nın ön tarafında yetenekli, topu tutan isimler vardı. 10 kişi de kalsalar, savunma yapabilen bir rakip vardı. Oyunu her şekilde doğru oynamak gerekiyor. Büyük takım reaksiyonu verdik. Bir takım hamleler yaptık. Önce Umut girdi oyuna. Kendisine teşekkür ederim. Caner’i sağa aldık. Sonra Güven’i oyuna alıp, Adem’i merkeze çektik. Lens uzun zamandır gol ve asist katkısı sağlamıyordu ve bugün yaptığı, onun adına da sevindirici. Bu tür maçları kazanmak kolay değil ve önemli. Buradan olumlu ve olumsuz çıkarmamız gereken senaryolar var. Olumlu tarafları fazla. 6’da 6 yaptık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

6 maç, 18 puan. #Avcı. pic.twitter.com/5FO8PHIqLk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2019



“Olumsuz konuşurken 16. sıradaydık, bugün 2. sıradayız”

Umut Nayir’in geçtiğimiz günlerde oynadığı bir oyunda Beşiktaş’ı şampiyon yapmasıyla ilgili yaptığı paylaşım hatırlatılan Abdullah Avcı, “Umut’un sosyal medyada paylaştığı oyundan haberim var. Çok samimi bir çocuk. Beşiktaş her zaman, olumsuz giderken de söyledim, şampiyonluğa oynar. Önümüzde birçok maç var. Yarışın içine sonradan dahil olduk ve sonuna kadar içinde olacağız. Bu tip deplasmanlarda son dakikalarda gelen galibiyetler mutlaka farklı bir hava oluşturuyor. Olumsuz konuştuğumuzda 16. sıradaydık, bugün 2. sıradayız ve oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Beşiktaş formasını giyen her oyuncunun değerli olduğunu söyleyen Avcı, “Olumsuz giderken Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerli oyuncudur diyordum. O zaman Güven’le oynuyorduk, sonra Umut geldi ve sonra Burak döndü. Burası büyük kulüp. Benim için önce kulübüm önemlidir. Nasıl bir ekonomik yol haritası çizilecekse, biz de yolumuzu o doğrultuda çizeceğiz” diye konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.



🔴 15' Karim Hafez

⚽ 27' Mustafa

⚽ 39' Caner

⚽ 56' Koita

⚽ 71' Umut

⚽ 90+5' Umut pic.twitter.com/QKff5Yz51H — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2019

“Son gol ders niteliğindeydi”

Adem Ljajic’in ikinci yarıda birçok pozisyonda oyuna dahil olduğunu söyleyen Avcı, “İkinci yarıdaki performansı iyiydi. Gollerden önceki temaslarda da Adem vardı. Rakip 1 eksik oynuyor ve maç 2-2. Ya Atiba ya da Elneny’yi alacaktım oyundan. Adem’in oyunda kalmasını istedim” dedi. Kasımpaşa maçından olumlu ve olumsuz olarak almaları gereken birçok ders olduğunu söyleyen Avcı, “Attığımız 3 gol, çalıştığımız organizasyonların benzeri. Bunların toplantısını yaptığımızda, muhakkak çözüm bulacağız. Benim için son gol, olumlu anlamda mutlaka ders. Ancak savunma anlamında olumsuz noktalar vardı ve bu anlamda bir ders. Kasımpaşa kazanabilirdi maçı. Savunma anlamında daha hızlı ve daha dengeli olmamız gerekiyordu” açıklamasında bulundu.