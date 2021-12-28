Abdullah Avcı: Üzerine koyarak ilerleyeceğiz

Süper Lig’in ilk yarısında sadece Antalyaspor’a mağlup olan ve topladığı 46 puan ile liderlik koltuğunda devre arasına giren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı temkini elden bırakmamakla beraber mutlu sona ulaşacaklarından da emin. İlk yarıyı arzuladıkları yerde rekor puanla kapattıklarını belirten başarılı teknik adam, bulundukları yere gelmenin kolay olmadığını, uzun bir planlama ve çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

"Sezona formasyonumuza uygun bir oyuncu topluluğu ile girdik"

Abdullah Avcı, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun özellikle transfer döneminde ve sonrasında kendilerine büyük bir özveri ile yardımcı olduğunu belirterek, “Sezona transferlerimiz tamamlanmış ve formasyonumuza uygun bir oyuncu topluluğu ile girdik. Geçen haftalarda oyunumuzu geliştirerek aldığımız sonuçlarla lider olduk. Önemli olan ikinci yarıda da bu başarıyı sergilemek” dedi.

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"Devre arasında eksiklerimizi gidereceğiz"

Kadrodaki her oyuncunun karakterli isimler olduğunu belirten Trabzonspor çalıştırıcısı, “Kafamızdaki oyun anlayışını giderek daha iyi sahaya yansıtmaya başladık. Yine de eksiklerimiz yok değil. Devre arasında bunları da gidererek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız üstüne koyarak ilerlemek. Sezon sonunda herkesin özlediği ve istediği yerde olmak istiyoruz” diye konuştu.

Tribünde de lider

Puan sıralamasında liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, sezonun ilk yarısında tribün doluluk oranıyla da zirveye yerleşti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Horonu birlikte oynayacağız” mesajı ile maçlara büyük ilgi gösteren bordo-mavili taraftarların bu ilgisine karşılık veren futbolcuların başarılı performansı da yüzleri güldürdü. İlk yarıda yaşanan talihsiz sakatlıklar sonrasında önemli oyuncularından yoksun kalan Trabzonspor’da oyun istikrarı başarının gelmesinde de en önemli etkin olarak gösteriliyor.

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