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Spor Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında tamamen duygusal (💵) ofsayt kararı
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Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında 'tamamen duygusal' (💵) ofsayt kararı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, Süper Lig'e çıkma yarışında bulunan Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadelede Balıkesirspor'un bulduğu golün hakem Suat Arslanboğa tarafından geçerli sayılmaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor-Balıkesirspor maçında tamamen duygusal (💵) ofsayt kararı
Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasından bir kare

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğünün bulunduğu sırada, Balıkesirspor 61. dakikalarda bulduğu golle eşitliği sağladı.

Fakat mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa, 'rakip oyuncudan gelen topu' ofsayt olarak değerlendirdi ve golü vermedi. Bu hatalı karar üzerine sosyal medyadan hakem Arslanboğa'ya tepki gösterildi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, "Gol neden iptal oldu?? Harbiden bende anlamadım. Ofsayt filan yok pozisyonda ondan soruyorum. Görmediğimiz başka bir şey mı oldu" ifadelerini kullanırken, bir başka spor yorumcusu Serdar Kelleci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu nasıl ofsayt" dedi.

  • Süper Lig'e çıkma yarışında son haftaya girilirken, GZT Giresunspor, Samsunspor ve Adana Demirspor aynı puanda yer alıyor.

Balıkesirspor'un sayılmayan golü;

TFF 1. Lig'de son haftaya bu sıralamayla girdik...
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