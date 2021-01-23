Bursaspor, Ali Akman'ın attığı şık golle kazandı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor, Bursaspor’u konuk etti. Müsabaka yeşil-beyazlı ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Onur Atasayar ve 84. dakikada Ali Akman kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü ise 78. dakikada Hasan Kılıç attı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Kaan’ın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisinde kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı. Pa Dibba’nın vuruşunda kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Pa Dibba vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

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52. dakikada Bursaspor’da Burak’ın ara pasıyla topla buluşan Onur, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

55. dakikada Bursaspor’da Burak’ın ara pasında topla buluşan Onur’un şutunu kaleci Zubas kontrol etti.

78. dakikada Adana Demirspor’da köşe vuruşunun ardından Mehmet’in indirdiği topu Hasan ağlarla buluşturdu. 1-1

80. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Pa Dibba, kaleye sert bir şut çekti ancak kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada Bursaspor’un kontra atağında Onur’un ara pasıyla topla buluşan Ali, kaleci Zubas’ın üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Mücadele Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Akman'ın attığı şık gol

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Adana Demirspor 1-2 Bursaspor

⚽️ Ali Akman pic.twitter.com/QEzyKlUMS6 — TFF 1.Lig (@st1lig) January 23, 2021



