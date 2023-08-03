Adana Demirspor-Cluj
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor sahasında Cluj ile karşılaştı. Temsilcimiz son dakika golüyle maçtan 2-1 galip ayrılıp turu geçti. Temsilcimiz 62. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta sahadan 2-1 galip ayrılarak tur biletini aldı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye geldi.
Cluj'un tek golünü 68. dakikada Mogos penaltıdan kaydetti. Adana Demirspor'da maçın 62. dakikasında Gravillon kırmızı kart gördü.
İki takım arasındaki Romanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
Temsilcimiz, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.
Adana Demirspor-Cluj maç özeti
12. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye topla buluşup sağ kanattaki Yusuf Sarı’ya pasını verdi. Yusuf Sarı’nın topu düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
17. dakikada son çizgiye kadar inen Avouno’nun ortasında Birligea’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanında döndü.
25. dakikada Camora soldan geliştirdiği atakta ayağının içiyle penaltı noktasına doğru topu çevirdi. Gravillon topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
31. dakikada Belhanda kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top Emre Akbaba’nın önünde kaldı. Emre’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe atışında ön direkte Akintola’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada yarı alandan topu kazanan Gravillon iki rakibini çalımlayıp ceza sahasına kadar ilerledi. Gravillon’un şutunda top kaleci Sava’da kaldı.
62.dakikada savunma arkasına sarkan Birligea, Gravillon’un müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterirken Gravillon’a kırmızı kart gösterdi.
68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mogos’un şutunda top filelere gitti. 1-1
74. dakikada Belhanda’nın derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan C.Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
79. dakikada kaleyi karşıdan gören açıdan Yusuf’un kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
90+3.dakikada Stambouli kullandığı serbest topla buluşan Belhanda’nın ara pasında C. Ndiaye arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1