PTT 1.LİG

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi

421 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.

Haber Merkezi AA
Başkan Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi.

Başkan Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi.

TFF 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor’a konuk olurken, Adana ekibinin başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamayan Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı’nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı takip etti.

  • Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti.

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