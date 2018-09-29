LİGUE 1

Adil Rami'den Inzaghi hakkında şok sözler: Felaket bir antrenör

Adil Rami'den tecrübeli isme şok sözler

Fransızların tecrübeli stoperi Adil Rami verdiği röportajda bir gün antrenör olmak istediğini söyledi ve ilham aldığı teknik direktörü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Adil Rami, ligde 4 maçta forma giydi.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Adil Rami, ligde 4 maçta forma giydi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya forması giyen defans oyuncusu Adil Rami, geleceğine yönelik dikkat çeken açıklamalara imza attı.

L'Equipe'e röportaj veren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, aklının bir köşesinde antrenör olmak yattığını ifade ederken konuyla alakalı şunları söyledi:

  • İyi bir antrenör olacağımı düşünüyorum ama Marsilya'yı çalıştırmak istemem çünkü kel kalmaya niyetim yok. Deschamps, Rudi Garcia, Emery ve Blanc gibi çok iyi hocalarla çalıştım. Onlara baktığım zaman yüksek seviyeyi yakalamanın kolay olmadığını söyleyebilirim. Ancak Filippo Inzaghi (Bologna) sayesinde bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Çünkü felaket bir hoca.

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