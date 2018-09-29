Adil Rami'den tecrübeli isme şok sözler

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya forması giyen defans oyuncusu Adil Rami, geleceğine yönelik dikkat çeken açıklamalara imza attı.
L'Equipe'e röportaj veren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, aklının bir köşesinde antrenör olmak yattığını ifade ederken konuyla alakalı şunları söyledi:
- İyi bir antrenör olacağımı düşünüyorum ama Marsilya'yı çalıştırmak istemem çünkü kel kalmaya niyetim yok. Deschamps, Rudi Garcia, Emery ve Blanc gibi çok iyi hocalarla çalıştım. Onlara baktığım zaman yüksek seviyeyi yakalamanın kolay olmadığını söyleyebilirim. Ancak Filippo Inzaghi (Bologna) sayesinde bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Çünkü felaket bir hoca.
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