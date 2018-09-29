Adil Rami'den tecrübeli isme şok sözler

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya forması giyen defans oyuncusu Adil Rami, geleceğine yönelik dikkat çeken açıklamalara imza attı.

L'Equipe'e röportaj veren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, aklının bir köşesinde antrenör olmak yattığını ifade ederken konuyla alakalı şunları söyledi: