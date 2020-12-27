SÜPER LİG

Adrian Mutu Süper Lig'e mi geliyor?

Efsane golcü Süper Lig'e hoca olarak geliyor

Romanya'nın en önemli golcüleri arasında yer alan ve kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi kulüplerin formlarını giyen eski Rumen futbolcu Adrian Mutu, teknik direktör arayışındaki Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Haber Merkezi DHA
Mutu'nun adı futbolculuğu döneminde Süper Lig devleriyle anılmıştı.

Mutu'nun adı futbolculuğu döneminde Süper Lig devleriyle anılmıştı.

Yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden 41 yaşındaki Adrian Mutu, Süper Lig kulüplerinin gündeminde. 41 yaşındaki teknik adamın Türk menajeri aracılığıyla 5 kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. Mutu'nun hangi kulüplerle iletişimde olduğu ise sır gibi saklanıyor.

İstanbul'a gelecek

Almanya bağlantılı menajerlik şirketi üzerinden kendisine gelen teklifleri değerlendiren Mutu'nun, Türk menajerinin de önerisini dikkate alarak bir kulübe 'evet' diyeceği belirtildi. Adrian Mutu'nun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek görüşmeler yapıp son kararını vereceği öğrenildi.

  • 2016 yılında futbolculuk kariyerine nokta koyan Adrian Mutu, attığı 35 golle ülkesinin milli takımının en büyük golcüleri arasında yer alıyor. Mutu, şu anda Romanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

Adrian Mutu'nun Türkiye'den hangi kulüplerle görüştüğü merak konusu oldu.
Adrian Mutu'nun Türkiye'den hangi kulüplerle görüştüğü merak konusu oldu.

Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk
Antoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Fransız oyuncu Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından Football Manager adlı oyunu oynarken bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf da yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı. Griezmann, orta saha üçlüsünde Fenerbahçe'den bir Türk oyuncuya yer verdi. Bu oyuncu ise sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz.Football Manager oyununa düşkünlüğüyle bilinen Griezmann'ın paylaştığı fotoğraf, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündeme oturdu. Galeri: Almanya'da gündem Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz: 'Türk Messi'

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetm...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.