Afrika Kupası'nın açılışına damga vuran gol! Süper Lig'in eski yıldızı gözlerin pasını sildi

Afrika Kupası'nın açılışına damga vuran gol! Süper Lig'in eski yıldızı gözlerin pasını sildi

22/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Ayoub El Kaabi Hatayspor'da forma giymişti.
Ayoub El Kaabi Hatayspor'da forma giymişti.

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan Fas-Komorlar maçıyla başladı. Mücadelede gol atan Süper Lig'in eski yıldızı Ayoub El Kaabi, sosyal medyada gündem oldu.

2025 Afrika Uluslar Kupası açılış maçında, ev sahibi Fas ile Komorlar karşı karşıya geldi. Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan maçtan Fas 2-0 galip ayrıldı.


İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakada ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ayoub El Kaabi attı.


Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen El Kaabi'nin attığı rövaşata golü geceye damgasını vurdu.





