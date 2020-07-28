Ahmet Nur Çebi: Küme düşme kaldırılsın

Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu olan Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Sergen hoca umarım burada emekli olur"

"13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır. Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum. Umarım burada emekli olur."

"10 milyon TL bağışlamaya karar verdik"

"Kampanya, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı ama ben ümitliyim. Her yerde 'Bırakmam Seni' kampanyaları var. Nasıl ulaşmamış olabilir? Biz yönetim kurulu olarak 10 milyon TL bağışlamaya karar verdik. Bunun 3-4 milyonunu ben verececeğim, diğer kısmını yönetici arkadaşlar verecek."

"Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa hepimiz çok üzülürüz"

"Birkaç hafta sonra tüm sponsorluklarımızı açıklayacağız. Vodafone ile anlaşmamız bitti, onun yerine Beko geldi. Onlara da tekrar teşekkür ederiz. Geçmişten bugüne hep yanımızda oldular. Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa, Allah göstermesin ama hepimiz çok üzülürüz."

"Allah izin verirse seneye şampiyon olacağız"

"Ayın 9'unda TV programı yapacağız. İş insanlarını arayacağız. Tahmin ediyorum bu kampanya bittiğinde hedeflerimize ulaşacağız. Az seviyede başladık ama bağışlar artacak. Allah izin verirse seneye şampiyon olacağız."

"Burak Yılmaz ile prensip olarak el sıkıştık ama sözleşme henüz imzalanmadı. Belki bugün bitecek. Burak, Lille takımına gitmek istedi. Sözleşme şartları şu anda konuşuluyor. O yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Beşiktaş ve Türk futbolunun standartlarına göre bazı futbolcuların çok fazla ücret aldıklarını söylüyorum. O gün ki yönetici öyle takdir etmiş, bu futbolcunun hakkı bu demiş. Saygı duymak lazım."

"Bana göre 8 yabancı yeterli"

"Yabancı konusunda ben yabancı sayısının zaman içerisinde belli bir miktarda düşmesi gerektiğini ifade ettim. Hala aynı şekilde savunuyorum. Sayın hocamız '14 Türk ve 14 yabancı futbolcu oynatma hakkı var' dedi, buna da hak verdim. Başkan bu nasıl çelişki diye yazıyorlar sosyal medyada. Bunları diyenin çoğu da troll hesap. Ama içlerinde tanıdığım insanlar da var. Bana göre 8 yabancı yeterli. Daha fazla olunca ekonomi bozuluyor. Sınırın 8'in altında kalacağını da sanmıyorum."

"Caner Erkin ve Gökhan Gönül oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. İstemezlerse de kendi tercihleri tabii..."

"Atiba ile yarın görüşeceğiz"

"Hocamız Atiba'nın kalmasını istiyor. Profesyonellik duruşu var. Sanıyorum yarın öbür gün kendisi ile görüşeceğiz. Umarız el sıkışırız. Beğendiğimiz, sevdiğimiz bir futbolcu. Transfer politikamızı ekonomik şartlara göre yapacağız."

"Trabzonspor'un alacağı cezayla Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemiyoruz"

"Şampiyonlar Ligi'ne gidersek belki bir tık üst transferler yapabiliriz ama kimse uçuk bir transfer beklemesin. Keşke 2. olsaydık. Biz Trabzonspor'un alacağı cezayla Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istemiyoruz. Biz başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa etmek isteyen bir kulüp değiliz. Trabzonspor, 2. olsun da onlar yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım demek benim içime sinmiyor."

"Elneny neden gitmedi?"

"UEFA kural koyucu olmasına rağmen pandemi sürecinde kural koymadı. Futbolculardan indirim istediğimizde 'Bana ne pandemiden?' diyorlar. Ruiz'in parasını şubat ayına kadar ödemişiz. Ondan sonra zaten yayıncı kuruluş para vermiyor. Şurada kalmış 4 maç. 'Ben pandemiyi tanımıyorum, böyle bir virüs yok' deseydi. Elneny de aynı şekilde. O neden gitmedi?"

"Bu sezon küme düşme olmasın"

"Bu pandemi döneminde küme düşmeyi kaldıralım. Çok değerli şehir kulüplerimiz küme düştü. Alttan da 3 takım geliyor. Varsın 3 takım fazla olsun... Ben bu süreçte küme düşmenin kalkmasını istiyorum."