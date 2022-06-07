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Ahmetcan Kaplan'dan transfer sorusuna cevap

Avrupa kulüplerinin radarında giren Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, "Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ahmetcan Kaplandan transfer sorusuna cevap
Ahmetcan, Süper Lig'de 13 maça çıktı.

Türkiye Ümit Milli Takım ve Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"A Milli Takım formasını giymek istiyorum"

Ümit Milli Takım'a seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kaplan, "Şampiyon olduktan sonra Ümit Milli Takım'a seçilmek benim için ayrı bir gurur oldu. Burada çok kaliteli bir ekip ve takım arkadaşlarımız var. Ümit Milli Takım kampını iyi geçirip hayalimiz olman A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Buradan birçok oyuncu A Milli Takım'a giderek bizim için örnek oldular" diye konuştu.

"Şampiyonlukta payım olduğu için ayrı mutluyum"

Bordo-mavili takımın formasıyla ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Kaplan, "Şampiyonluk sezonunda takımda forma giymek ayrı bir gururdu. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalıştım. Teknik ekibimiz bizi her zaman hazır tuttu. Şampiyonlukta payım olduğu için ayrı bir mutluluğum var. Trabzon'da doğduk, o takımın altyapısında forma giydik. İlk sezonumda şampiyon olmak büyük bir mutluluktu" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi oynamak benim hayalim"

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kaplan, "Kulübe gelen teklifler olabilir. Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur" ifadelerini kullandı.

"Van Dijk ve Laporte'u örnek alıyorum"

Futbolunu örnek aldığı için de genç stoper, "Virgil van Dijk'ı ve Laporte'u örnek alıyorum ama sol ayaklı olduğu için genellikle Aymeric Laporte'u daha çok izliyorum, takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Ahmetcan Kaplan (@ahmetcannkaplan)'in paylaştığı bir gönderi

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