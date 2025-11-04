Ajax'ta Galatasaray maçı öncesi 3 önemli eksik! Heitinga açıkladı

Ajax teknik direktörü John Heitinga, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı çalıştırıcı eksik isimleri açıkladı.
Ajax teknik direktörü John Heitinga, "Galatasaray'a karşı özellikle ilk yarı çok güçlü oynamalıyız. Takım halinde iyi oynayarak ilk yarı kesinlikle gol yememeliyiz. Şampiyonlar Ligi’nde puan alacaksak, Galatasaray maçı en önemli karşılaşma olacak. Evet bütün oyuncularım yarın kulaklıkla oynayacak... Yok şaka yapıyorum... Türkiye'de oynadım, çok güzel günlerdi. Hollanda'da da çok Türk var. Bizim stadımızda oynayacağız, iyi oynayan kazansın." ifadelerini kullandı.
2 sakat, 1 cezalı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç öncesi John Heitinga, "Kasper Dolberg ve Steven Berghuis yarın forma giyemeyecek. Dolberg'in iyileşmesi beklenenden daha hızlı ilerliyor, ancak FC Utrecht maçında da forma giyeceğini sanmıyorum." dedi. Ayrıca Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giymeyecek.