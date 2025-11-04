Ajax'ta Galatasaray maçı öncesi 3 önemli eksik! Heitinga açıkladı

Ajax teknik direktörü John Heitinga, "Galatasaray'a karşı özellikle ilk yarı çok güçlü oynamalıyız. Takım halinde iyi oynayarak ilk yarı kesinlikle gol yememeliyiz. Şampiyonlar Ligi’nde puan alacaksak, Galatasaray maçı en önemli karşılaşma olacak. Evet bütün oyuncularım yarın kulaklıkla oynayacak... Yok şaka yapıyorum... Türkiye'de oynadım, çok güzel günlerdi. Hollanda'da da çok Türk var. Bizim stadımızda oynayacağız, iyi oynayan kazansın." ifadelerini kullandı.