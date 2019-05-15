Akhisarspor-Galatasaray: 1-3

Galatasaray, 57. Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta sonu Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Maçtan dakikalar;

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın 5. dakikasında Onyekuru'nun pasında ceza alanında topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Linnes'in soldan ceza alanına ortasında penaltı noktasına hareketlenen Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada Rotman'ın derinlemesine pasına hareketlenen ve hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Manu'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Luyindama meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Topla birlikte ceza yayı sol tarafına sokulan Henry Onyekuru rakibini geçerek sağ ayağı ile yerden vuruşunu yaptı. Sağ köşeye uzanan Fatih Öztürk'den seken top sağ direğe çarparak tekrar kendisine geldi.

Akhisarspor, 56. dakikada Elvis Manu ile 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta orta alanda rakibinin solundan atıp sağından geçen Güray Vural topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını uzak direğe doğru hareketlenen Elvis Manu'ya gönderdi. Gelen topa tek vuruşunu yapan Elvis Manu topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, 63. dakikada Martin Linnes'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Diagne'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Miguel Lopes'in ceza sahası içerisinde Mbaye Diagne'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Suat Arslanboğa, VAR uygulamasında pozisyonu inceledikten sonra bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Pozisyonda penaltıya sebep olan Miguel Lopes, yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bir kişi eksik rakibi karşısında oyunun üstünlüğünü eline alan sarı kırmılılar, 87 dakikada Feghouli'nin golüyle 2-1 öne geçti. Galatasray, 90+3'te Diagne'nin golüyle skoru 3-1 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, 57. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.