Galatasaray, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56, 72. dakikada Barış Alper Yılmaz(2) ve 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Alanyaspor'da teknik direktör 18. dakikada Fatih Tekke ile orta saha oyuncularından 64. dakikada Leroy Fer kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 87'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.