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Spor

Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u farklı mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56, 72. dakikada Barış Alper Yılmaz(2), 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 87'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor - Galatasaray maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:54 - 15/04/2024 понедельник
Güncelleme: 21:54 - 15/04/2024 понедельник
Yeni Şafak
Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56, 72. dakikada Barış Alper Yılmaz(2) ve 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.


Alanyaspor'da teknik direktör 18. dakikada Fatih Tekke ile orta saha oyuncularından 64. dakikada Leroy Fer kırmızı kart gördü.


Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 87'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 42 puanla 10. sıraya geriledi.


Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.


ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU


ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Galatasaray
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig
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