Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası: Maç tekrar edilir mi?

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede hakem Halis Özkahya'nın kural hatası yaptığı iddia edildi.

Alanyaspor'un Papiss Cisse ile bulduğu ikinci gol, kural hatası iddialarını gündeme getirdi. Kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde olduğu kamera görüntülerinde ekrana yansıdı.

Peki yeni kurala göre ne olması gerekiyor?

Kale vuruşlarında artık oyuncular topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor. Ancak hücum oyuncularının top oyuna girene kadar ceza sahası dışında olması gerekiyor.

BeinSports Spikeri Güntekin Onay: "Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor"

"Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor" TRT Spor Spikeri Ersin Düzen: "Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."

"Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor." Eski Hakem Deniz Çoban: "Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam."

İlk golde de mi kural hatası var?

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.

Eski Hakem Deniz Çoban: “Alanyaspor’un ilk golünden önce spiker ‘Hakem yanlış yerden taç

“Alanyaspor’un ilk golünden önce spiker ‘Hakem yanlış yerden taç atan Alanyaspor oyuncusunu uyardı, yerinden atılmasını istiyor’ diyor. Böyle bir durum gerçekleştiyse çok büyük bir hata var. ‘Yanlış yerden kullanımdan dolayı taç tekrarlanırsa’ aynı takım kullanamaz.”

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası tartışılıyor !! pic.twitter.com/wOnX4xuMl9 — Köşe Atışı (@kose_atisi) 16 Eylül 2019



