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Alanyaspor-Gaizantep | CANLI

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile Gaziantep karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor-Gaizantep | CANLI
Alanyaspor-Gaziantep

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

  • Alanyaspor-Gaziantep maçının kazananı, Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile eşleşecek.

Alanyaspor'un 11'i;

  • Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Umut, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Diedhiou

Gaziantep'in 11'i;

  • Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Oğuz, Sagal, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo
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