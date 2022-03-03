Alanyaspor-Gaizantep | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Gaziantep maçının kazananı, Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile eşleşecek.

Alanyaspor'un 11'i;

Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan, Borja, Novais, Umut, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Diedhiou

Gaziantep'in 11'i;