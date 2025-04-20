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Alanyaspor Samsun maçına hazır

Alanyaspor Samsun maçına hazır

16:5220/04/2025, Pazar
AA
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Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.


Bu arada antrenmanı izleyen çok sayıda taraftar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.


Gain Park Stadı'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.



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