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Spor

Aleksandar Stanojevic: Daha iyi olabilirdik

Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın sonunda Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yayıncı kuruluşa konuştu.

22:17 . 25/02/2023 samedi
Yeni Şafak
Aleksandar Stanojevic

Aleksandar Stanojevic

Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın sonunda Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yayıncı kuruluşa konuştu.

''Kırmızı karttan sonra ben de yorumsuz kaldım''

Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bu şekildeki bir maçtan sonra nasıl yorum yapabilirim bilmiyorum. Kırmızı karttan sonra ben de yorumsuz kaldım. Fenerbahçe, %100 bir efor koydu ancak hakem bize neden 5 dakikada 4 sarı kart verdi anlamadım" dedi.

Stanojevic, ayrıca 11'e 11 devam etsek ne olurdu bilinmez. Fenerbahçe elinden geleni yaptı ve iyi oynadılar. Yine yenebilirlerdi ama biz daha iyi bir performans gösterebilirdik" ifadelerini kullandı.



#Aleksandar Stanojevic
#Konyaspor
#Fenerbahçe
1 saat önce
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Aleksandar Stanojevic: Daha iyi olabilirdik
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