Aleksandar Stanojevic: Daha iyi olabilirdik

Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bu şekildeki bir maçtan sonra nasıl yorum yapabilirim bilmiyorum. Kırmızı karttan sonra ben de yorumsuz kaldım. Fenerbahçe, %100 bir efor koydu ancak hakem bize neden 5 dakikada 4 sarı kart verdi anlamadım" dedi.