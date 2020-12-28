Alex de Souza yeşil sahalara geri dönüyor: Taraftarları heyecanlandırdı

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla taraftarların gönlünü kazanan Alex de Souza, belirli bir süredir ESPN Brazil kanalında yorumculuk yapıyordu.

"Antrenör olacağım"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Alex, yorumculuğu bıraktığını duyurdu. Bir takipçisinin, "Kovuldunuz mu yoksa istifa mı ettiniz? Çünkü bir futbol maçını nasıl analiz edileceğini bilen birkaç yorumcudan birisin" sorusuna yanıt veren Alex de Souza, antrenör olmak için görevinden ayrıldığını söyledi. Alex, "Hayır. Antrenör olacağım. Sadece bu" ifadelerini kullandı. 43 yaşındaki spor adamının bu sözleri taraftarları heyecanlandırırken, 'Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönecek mi' sorularını akıllara getirdi.

"Fenerbahçe'den teklif geleceğini sanmıyorum"

2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Alex de Souza, antrenörlük eğitimi için kurslara gidiyordu. Kurslarını tamamlayan Alex'in Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönebileceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz yaz bu konuda açıklama yapan Alex de Souza, "Şu an için henüz erken ve Fenerbahçe'den böyle bir teklif geleceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla toplamda 344 karşılaşmaya çıkan Alex de Souza, 171 gol ve 147 asistlik performans sergilemişti.

Zico'dan Alex'e: Son koşma diğerleri koşsun Dünyaca ünlü Brezilyalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Arthur Zico, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza hakkında ülke basınına konuştu. Zico, sarı-lacivertli takıma gelir gelmez Alex'e verdiği direktifi de açıkladı. İşte Zico'nun Alex hakkındaki açıklamaları; "Herkes ona inanırdı""Onunla ilgili hatırladığım en net şey; İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı.""Bırak diğerleri koşsun""Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum' dedim."UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Alex de Souza paylaşımı: "Eğer Alex'in oyununu görmediysen gerçekten özel bir şeyler kaçırdın."pic.twitter.com/fKORWq4Po7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 4, 2020 Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken 'Alex' benzetmesi: Sergen Yalçın geriye dönenini buldu

Rafael'in idolü Fenerbahçe efsanesi Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Rafael, Türkiye'ye geliş hikayesinden Manchester United'da geçirdiği yıllara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki yıldız sağ bekin, beIN Sports'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle;Başakşehir'e geliş hikayesi"Türkiye'de daha önce oynayan arkadaşlarıma sordum ve aynı zamanda çok ciddi bir teklif geldi. Bildiğiniz gibi son seneyi şampiyon bitiren ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir Başakşehir var.""Şampiyonluğun en büyük adayıyız""Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Lige iyi başlayamadık ancak sonradan toparladık." "Okan Buruk'a borcumu ödedim""Başakşehir'e gelmeden önce Okan Buruk ile görüştüm. Hocamız takım misyonunu ve vizyonunu çok iyi aktardı. Hocamıza antrenmanda ve sahada gösterdiğim performansla borcumu ödediğimi düşünüyorum.""Beşiktaş'tan teklif aldım""Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan iki sene önce ve buraya gelmeden önce teklif aldım." "Manchester United yuvam""Manchester United ile karşılaştığımızda harika hissettim. Orayı 'yuvam' olarak nitelendiriyorum. Ancak Old Trafford'da Başakşehir'in başarısı ve takım arkadaşlarım için savaşacağım."Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık"Alex Ferguson futbolun babası""Alex Ferguson futbolun babası. Kendisine gerçekten minnettarım. Kardeşimle yazdığımız kitapta kendisine büyük bir yer ayırdık." "Alex idolüm""Alex de Souza idollerimden bir tanesi. Futbolculuğu da kariyeri de üst seviyede. Kendisine Türkiye'de bıraktığı izler için teşekkür ederim. Onu sahada futbol oynarken görmek benim için çok güzel bir duyguydu."

Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020

Não. Sai pq vou ser treinador. Apenas isso. — alex de Souza (@Alex10) December 27, 2020

Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020

Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020

Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020