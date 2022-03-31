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Alexia Carutasu Türk vatandaşı oldu

Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak forma giyen VakıfBanklı voleybolcu Alexia Carutasu, Türk vatandaşı oldu. 2003 doğumlu Rumen asıllı oyuncu, Ocak 2024'ten itibaren ay-yıldızlı formayı giyebilecek.

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Haber Merkezi İHA
Alexia Carutasu Türk vatandaşı oldu
Alexia Carutasu

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta takımında kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu’nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 188 cm boyundaki pasör çaprazı, 2024 Ocak ayından itibaren Türk Milli Takımı’nda forma giyebilecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Alexia’nın Türk vatandaşlığı alması konusunda çok mutlu olduklarını belirterek, “Alexia şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Alexia ioana Carutasu (@alexiaioanacarutasu)'in paylaştığı bir gönderi

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