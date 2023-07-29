Ali Koç'tan İsmail Kartal'a plaket

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 40.yıl plaketini aldı
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na ailesiyle birlikte katılan teknik direktör İsmail Kartal, 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç’un elinden aldı.
"40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım"
“Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu kulübün neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız"
"Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.