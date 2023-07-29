Ali Koç'tan İsmail Kartal'a plaket

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na ailesiyle birlikte katılan teknik direktör İsmail Kartal, 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç’un elinden aldı.





Divan toplantısında konuşan İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

'Lefter babanın evine kaçırdılar beni'

"40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım"





"Onu gelip buradan denize atmıştım"



İsmail Kartal'a kulüpte 40'ıncı yılını doldurduğu için plaket verildi. Törende konuşan deneyim isim, yıllar önce yaşadığı bir anıyı paylaştı. pic.twitter.com/PphoXlyASZ — SPOR (@yenisafakspor) July 29, 2023





'Bütün kupalara adayız'

“Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu kulübün neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız"





'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin'

"Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.





İsmail Kartal'ın sosyal medya paylaşımı:

Fenerbahçe’ye geldiğim , ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Burada unutulmayacak anılarım var. 40 yılın anısına bana bu plaketi veren başkanıma, camiamıza teşekkür ediyorum. Biz Fenerbahçe ailesiyiz. Fenerbahçe bizim #FenerbahçeHepimizin 💪💙💛 pic.twitter.com/sIFt9fpTUe — İsmail Kartal (@ismailkartal_1) July 29, 2023























