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Spor

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a plaket

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç’un elinden aldı. Kartal, Fenerbahçe'nin evi olduğunu ve başarı için elinden ne geliyorsa takım olarak yapacaklarını ifade etti.

12:41 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 40.yıl plaketini aldı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 40.yıl plaketini aldı

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na ailesiyle birlikte katılan teknik direktör İsmail Kartal, 40. yıl plaketini Başkan Ali Koç’un elinden aldı.


Divan toplantısında konuşan İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:
'Lefter babanın evine kaçırdılar beni'

"40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım"



'Bütün kupalara adayız'

“Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler ama biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu kulübün neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bu sezon da Allah’ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız"


'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin'

"Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.


İsmail Kartal'ın sosyal medya paylaşımı:






#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Ali Koç
#Divan toplantısı
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