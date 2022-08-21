Ali Şansalan'dan Kerem Aktürkoğlu'na: Bravo!

Futbolcular Ali Şansalan'a itiraz ediyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçta hakem Ali Şansalan'ın bir pozisyonda sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na 'Bravo' dediği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Ali Şansalan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Söz konusu iddiayı doğrulayan Şansalan, genç oyuncuya neden öyle dediğine açıklık getirdi.

İşte Ali Şansalan'ın Beyaz TV'de yer alan o açıklaması:

"Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim."