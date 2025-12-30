Aliağa FK Gökhan Karadeniz’in peşinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, ilk olarak 28 yaşındaki sol bek Alberk Koç’u kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, bu kez orta saha takviyesi için harekete geçti. Aliağa FK’nın, Serik Belediyespor’da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’i transfer listesine aldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aliağa FK’nın görüşmeleri hızlandırdığı, taraflar arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.