Aliağa FK Gökhan Karadeniz'in peşinde

Gökhan Karadeniz’le Batman Petrolspor’un da devrede olduğu öğrenildi.
Aliağa FK, Serik Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’i kadrosuna katmak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, ilk olarak 28 yaşındaki sol bek Alberk Koç’u kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, bu kez orta saha takviyesi için harekete geçti. Aliağa FK’nın, Serik Belediyespor’da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’i transfer listesine aldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Aliağa FK’nın görüşmeleri hızlandırdığı, taraflar arasındaki pürüzlerin giderilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.


Daha önce Altınordu ve Göztepe formaları da giyen Gökhan Karadeniz’in ise İzmir’e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Serik Belediyespor formasıyla fazla forma şansı bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, 10 karşılaşmada görev alırken toplam 323 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.



