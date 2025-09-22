Aliağa FK içeride kazanıyor dışarıda kaybediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, 5. hafta maçında Ankara Demirspor’u konuk etti. Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İzmir temsilcisi 2-0’lık net bir skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.





Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu sonuçla sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. İç sahada oynadığı tüm maçları kazanarak güçlü bir performans sergileyen Aliağa FK, deplasman karşılaşmalarında ise aynı başarıyı gösteremedi. Aliağa FK, şu ana kadar dış sahada oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.





Hedef ilk deplasman galibiyeti