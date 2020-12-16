SÜPER LİG

Alman basını açıkladı: Max Kruse davayı kazandı

Fenerbahçe'ye eski futbolcusu Max Kruse'den kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerden olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı-lacivertlilere alacakları için dava açan Alman futbolcu Max Kruse’nin davayı kazandığı iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Max Kruse

Max Kruse

Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmıştı. Daha sonra Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil etmek için FIFA'ya başvuran tecrübeli futbolcunun davayı kazandığı belirtildi.

  • Alman basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli kulüp, Kruse'ye 7.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecek.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü'ne ise konu ile ilgili herhangi bir yazı gelmediği bildirildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır maki...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.