MİLLİ TAKIM

Almanların 'Mesut Özil' yalanını istatistikler çürüttü

Almanya’da ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Bayern'in vergi kaçakçısı başkanı Hoeness tarafından kötü oynamakla suçlanmıştı. Ortaya çıkan istatistikler Hoeness'in cahilliğini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi IHA, Yeni Şafak
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Fotoğraf: IHA

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf sonrası kendisine yapılan ırkçı söylemlerin ardından Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından birçok isim Özil’e destek verirken, bir kesim ise başarılı futbolcuyu kötü futbol oynamakla suçlamıştı.

  • 29 yaşındaki oyuncu, 2010’dan bu yana Dünya Kupaları’nda gösterdiği performanslarla takımının en yüksek istatistikli oyuncusu oldu. Özil, 2010 Dünya Kupası’ndan bugüne kadar oynadığı müsabakalarda Almanya Milli Takımı ile en fazla maça çıkan (16 maç), şut pası atan (48 pas), isabetli orta yapan (16 orta), hücum bölgesine isabetli pas atan (382 pas) ve başarılı çalım atan (21 çalım) oyuncu oldu.

Mesut Özil yaptığı bu istatistiklerle Almanya’nın başarısında büyük rol oynarken, gösterdiği performansla da söz konusu dönemlerde Almanların en sevdiği oyuncu olarak ön plana çıkmıştı.

Bayern Başkanı Hoeness kendini rezil etti

Bayern Münih’in vergi kaçakçısı başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil’in milli takımı bırakmasının ardından yaptığı küstah açıklamalarla cahilliğini gözler önüne sermişti. Hoeness şunları söylemişti;

  • “Milli takım için iyi bir haber, hayalet gibi oynuyor. Mesut’un yıllardır milli takımda yeri yoktu zaten. Sahadaki son ikili mücadelesini 2014 yılında kazanmıştı. Sadece San Marino karşısında parladı. Şimdi Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafın arkasına saklandı ve başkalarını suçluyor. İlk olarak kendini sorgulamadı”

Vergi kaçakçısı Hoeness'in bu sözlerinin ardından Mesut Özil ile ilgili ortaya çıkan istatistikler Alman yöneticinin sözlerini çürütmüş oldu.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'nın başarılarına büyük katkı sağladı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir daha forma giymeyeceğini açıkladığı Almanya Milli Takımı'nda önemli bir iz bıraktı.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, ırkçı saldırılar nedeniyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'nın başarılarına büyük katkı sağladı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir daha forma giymeyeceğini açıkladığı Almanya Milli Takımı'nda önemli bir iz bıraktı.

Mesut’tan Almanya’ya ‘ırkçılık’ resti
Yeni Şafak

Mesut’tan Almanya’ya ‘ırkçılık’ resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafın ardından, Almanya'da ırkçı tepkilere maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'e destek büyüyor.

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