Almanların 'Mesut Özil' yalanını istatistikler çürüttü

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf sonrası kendisine yapılan ırkçı söylemlerin ardından Alman Milli Takımı’nı bırakma kararı almıştı. Bu kararın ardından birçok isim Özil’e destek verirken, bir kesim ise başarılı futbolcuyu kötü futbol oynamakla suçlamıştı.

29 yaşındaki oyuncu, 2010’dan bu yana Dünya Kupaları’nda gösterdiği performanslarla takımının en yüksek istatistikli oyuncusu oldu. Özil, 2010 Dünya Kupası’ndan bugüne kadar oynadığı müsabakalarda Almanya Milli Takımı ile en fazla maça çıkan (16 maç), şut pası atan (48 pas), isabetli orta yapan (16 orta), hücum bölgesine isabetli pas atan (382 pas) ve başarılı çalım atan (21 çalım) oyuncu oldu.

Mesut Özil yaptığı bu istatistiklerle Almanya’nın başarısında büyük rol oynarken, gösterdiği performansla da söz konusu dönemlerde Almanların en sevdiği oyuncu olarak ön plana çıkmıştı.

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklayan Mesut Özil'in müthiş istatistiği pic.twitter.com/CbU7MwEtva — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Temmuz 2018

Bayern Başkanı Hoeness kendini rezil etti

Bayern Münih’in vergi kaçakçısı başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil’in milli takımı bırakmasının ardından yaptığı küstah açıklamalarla cahilliğini gözler önüne sermişti. Hoeness şunları söylemişti;

“Milli takım için iyi bir haber, hayalet gibi oynuyor. Mesut’un yıllardır milli takımda yeri yoktu zaten. Sahadaki son ikili mücadelesini 2014 yılında kazanmıştı. Sadece San Marino karşısında parladı. Şimdi Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafın arkasına saklandı ve başkalarını suçluyor. İlk olarak kendini sorgulamadı”

Vergi kaçakçısı Hoeness'in bu sözlerinin ardından Mesut Özil ile ilgili ortaya çıkan istatistikler Alman yöneticinin sözlerini çürütmüş oldu.