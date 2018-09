Almanya ve İngiltere'nin gizli pazarlığı

Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliğini kaptırdığı Almanya'nın projesiyle değil, kulis ve lobi gücüyle turnuvayı aldığının önemli bir kanıtı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre 2014 Eylül ayında EURO 2020 finallerinin kendi ülkelerinde yapılmasını isteyen Almanya ve İngiltere, Londra-Münih rekabetini bir kenara bırakma karşılığında EURO 2024 için daha Türkiye'nin başvurusu dahi olmadan anlaşmaya varmış.

Almanlarla birlikte çalıştı

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Helmut Sandrock'un o dönem Alman basınına da doğruladığı anlaşmaya göre İngiltere, 2020 finallerini Londra'ya alması üzerine lobi gücünü Almanlar için seferber etti ve 2024 için Almanlarla birlikte çalıştı.

12'ye 4 gibi adaletsiz bir oy dağılımının ortaya çıkmasında İngilizlerin gücünün önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. EURO 2024 projesi 2016'ya göre çok daha gelişmiş olan Türkiye, Fransa ile EURO 2016 için rekabet ettiği dönemde UEFA Başkanı Michel Platini'nin desteğini alan Fransa'ya dahi yalnızca 8'e karşı 7 oyla kaybetmişti.