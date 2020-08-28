TRANSFER

Alpaslan Öztürk'ün bonservisi pahalı geldi

Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için istediği bonservis bedeli nedeniyle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in transferde geri adım attığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Alpaslan Öztürk'ün sarı-kırmızılı kulüp ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Alpaslan Öztürk'ün sarı-kırmızılı kulüp ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) / DHA

Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından olan Alpaslan Öztürk'ün yeni sezonda da Göztepe forması giymeye yakında olduğu bildirildi.

Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Alpaslan Öztürk, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.
Alpaslan Öztürk, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

Alpaslan süre istedi

Göztepe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan Mehmet Sepil'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Alpaslan Öztürk Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: Neden olmasın!
Alpaslan Öztürk Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: Neden olmasın!

Göztepeli Alpaslan Öztürk, hayalinin büyük takımlarda ve Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle evinden TRT Spor canlı yayına bağlanan 26 yaşındaki futbolcu, evde geçen günlerini ve ileriye dönük hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu."Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz"Çocuklarıyla evde vakit geçirdiğini vurgulayan Alpaslan Öztürk, kulübün gönderdiği idman programını uygulamaya çalıştığını söyledi. Koronavirüse karşı aldıkları önlemlerle ilgili de konuşan genç oyuncu "Evde kolonya ve dezenfektanla geziyoruz. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz" dedi. Alpaslan Öztürk, milli takım ile ilgili sorulan soruya ise "Milli takıma girmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve gireceğime de inanıyorum" şeklinde cevap verdi. "İstanbul takımları da olabilir ama öncelik Avrupa"Göztepe'nin defans oyuncusu kulüp bazında da hedefini açıkladı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Alpaslan "Genç bir Türk futbolcusu olarak hedeflerim arasında daha ileriye dönük Avrupa var. Büyük takımlarda oynamak isterim, tabi Göztepe de büyük bir takım ancak ailem ve çocuklarım İstanbul'da yaşıyor bütün düzenim orada o yüzden İstanbul takımları da olabilir ama öncelik Avrupa" dedi. Fenerbahçe'nin teklifiFenerbahçe'den de teklif aldığı hatırlatılan defans oyuncusu, "İki tarafında mutlu olabileceği bir noktada birleşilirse neden olmasın. Ben Göztepe'yi de yüzüstü bırakmak istemem. Onların da mutlu olacağı şekilde gerçekleşirse güzel olur" ifadelerini kullandı.

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