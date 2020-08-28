Alpaslan Öztürk'ün bonservisi pahalı geldi

Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk için istediği bonservis bedeli nedeniyle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in transferde geri adım attığı öğrenildi.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından olan Alpaslan Öztürk'ün yeni sezonda da Göztepe forması giymeye yakında olduğu bildirildi.
Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği öğrenildi.
Alpaslan süre istedi
Göztepe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan Mehmet Sepil'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.
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