Alpaslan Öztürk'ün bonservisi pahalı geldi

Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından olan Alpaslan Öztürk'ün yeni sezonda da Göztepe forması giymeye yakında olduğu bildirildi.

Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Alpaslan süre istedi

Göztepe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan Mehmet Sepil'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.