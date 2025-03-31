Alperen Şengün 16 sayı attı! Houston Rockets Phoenix Suns'ı yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Phoenix'deki PHX Arena'ya konuk olan Rockets'da Jalen Green 33 sayı üretirken, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla " double-double- yaptı. Phoenix Suns'ta Devin Booker 28, Kevin Durant 11 ve Monte Morris ise 10 sayı üretti.