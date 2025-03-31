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Alperen Şengün 16 sayı attı! Houston Rockets Phoenix Suns'ı yendi

Alperen Şengün 16 sayı attı! Houston Rockets Phoenix Suns'ı yendi

10:1631/03/2025, الإثنين
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı ve 9 ribauntla oynadı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 148-109 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Phoenix'deki PHX Arena'ya konuk olan Rockets'da Jalen Green 33 sayı üretirken, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla " double-double- yaptı. Phoenix Suns'ta Devin Booker 28, Kevin Durant 11 ve Monte Morris ise 10 sayı üretti.



Philadelphia 76ers Toronto Raptors'a kaybetti


Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 14 sayı, 8 ribauntlık performans gösterdiği maçta Toronto Raptors'a 127-109 kaybetti. Raptors'ta RJ Barrett 31 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Ja'Kobe Walter 17 sayı kaydetti. 76ers'da Lonnie Walker 23 sayıyla oynadı.


Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 127-122

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-93

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 106-148

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 98-94

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-104

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-145

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-127

Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-148

#Alperen Şengün
#Basketbol
#NBA
#Houston Rockets

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