Alperen Şengün'den double-double: Rockets Blazers'ı farklı geçti

Rockets'ın galibiyet serisini başlatmasında en büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki Alperen Şengün, geceyi 25 sayı, 10 ribaund ile bir "double-double" yaparak tamamlarken, 9 asistle de "triple-double" yapma sınırında kaldı. Şengün'ün sahadaki yaratıcılığı ve pota altındaki etkinliği, takımının hücum ritmini belirledi. Takım arkadaşı Kevin Durant, 30 sayıyla Rockets'ın en skorer oyuncusu olurken, Jabari Smith 22 ve Amen Thompson 19 sayı ile galibiyete katkı sağlayan diğer isimlerdi. Blazers cephesinde ise Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribaund ile "double-double" yaptı. Bu sonuçla Rockets, NBA Kupası'ndaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.