Alperen Şengün'den double-double: Rockets Blazers'ı farklı geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, milli yıldızımız Alperen Şengün'ün damga vurduğu gecede deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti. Genç pivot, galibiyette 25 sayı ve 10 ribaund ile "double-double" yaparak takımını sırtladı. Rockets, turnuvadaki ilk galibiyetini alırken, Alperen Şengün'ün 9 asistlik performansı da galibiyette kilit rol oynadı. Gecenin diğer maçında ise Adem Bona'lı Sixers, Pistons'a mağlup oldu.
NBA Kupası (Emirates NBA Cup) heyecanı devam ederken, Houston Rockets, milli gururumuz Alperen Şengün'ün üstün performansıyla deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 140-116 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Toyota Center'da oynanan bu kritik karşılaşma, Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün çok yönlü oyunuyla öne çıktı.
Alperen Şengün triple-double'ın eşiğinden döndü
Rockets'ın galibiyet serisini başlatmasında en büyük pay sahibi olan 23 yaşındaki Alperen Şengün, geceyi 25 sayı, 10 ribaund ile bir "double-double" yaparak tamamlarken, 9 asistle de "triple-double" yapma sınırında kaldı. Şengün'ün sahadaki yaratıcılığı ve pota altındaki etkinliği, takımının hücum ritmini belirledi. Takım arkadaşı Kevin Durant, 30 sayıyla Rockets'ın en skorer oyuncusu olurken, Jabari Smith 22 ve Amen Thompson 19 sayı ile galibiyete katkı sağlayan diğer isimlerdi. Blazers cephesinde ise Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribaund ile "double-double" yaptı. Bu sonuçla Rockets, NBA Kupası'ndaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı.
Adem Bona’lı Sixers deplasmanda direnemedi
Gecenin diğer mücadelesinde bir başka milli oyuncumuzun forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons’a 114-105 yenilerek mağlubiyetle ayrıldı. Little Caesars Arena’da gerçekleşen mücadelede, Sixers forması giyen Adem Bona 2 sayı ve 5 ribaund ile oyuna katkı sağladı. Genç basketbolcu, sahada kaldığı sürede savunmadaki enerjisiyle dikkat çekti. Sixers'ta Tyrese Maxey 31 sayıyla takımının en skorer ismi olsa da, Pistons'da Javonte Green'in 21 sayı, 9 ribaundluk performansı ev sahibine galibiyeti getirdi.