Alperen Şengün'lü Houston Rockets Denver Nuggets engelini aşamadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) bünyesinde düzenlenen Emirates NBA Kupası'nda heyecan dorukta. Gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde, milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, güçlü rakibi Denver Nuggets’ı konuk etti. Toyota Center'da oynanan çekişmeli mücadele, son saniyeye kadar büyük bir rekabete sahne olsa da, Rockets salondan 112-109 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Houston Rockets, kupadaki ikinci mağlubiyetini hanesine yazdırdı.





Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, bu zorlu Nuggets mücadelesinde takımına önemli bir katkı sundu. Başarılı Türk pivot, karşılaşmayı 14 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt istatistikleriyle tamamladı. Houston ekibinde geceye damgasını vuran isim ise 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olan Reed Sheppard oldu. Ayrıca Jabari Smith de 21 sayı ve 11 ribauntlık bir "double-double" performansı sergiledi. Ancak bu çabalar, son şampiyonu devirmeye yetmedi.





Denver Nuggets'ın galibiyetinde her zamanki gibi Sırp süper yıldız Nikola Jokic başrolü üstlendi. Sırp pivot, maçı 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle tamamlayarak neredeyse triple-double'a imza attı ve takımını zafere taşıdı. Jokic'e bir diğer double-double performansı ile eşlik eden Jamal Murray ise 26 sayı ve 10 asistle galibiyete önemli katkı verdi. Nuggets, bu sonuçla Emirates NBA Kupası'ndaki ikinci galibiyetini elde etti.



