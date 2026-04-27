Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen'den 19 sayı: Seri 3-1 oldu

Alperen'den 19 sayı: Seri 3-1 oldu

11:1427/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün performasıyla takımını galibiyete taşıdı.
Alperen Şengün performasıyla takımını galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı.

Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.


Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.


Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.





#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Los Angeles Lakers
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 27 Nisan Pazartesi maç programı