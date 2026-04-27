Alperen'den 19 sayı: Seri 3-1 oldu

Alperen Şengün performasıyla takımını galibiyete taşıdı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından ilk galibiyeti aldı.
Batı Konferansı play-off serisinin 4. maçında Rockets, konuk ettiği Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi.
Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.
Lakers'ta Deandre Ayton'un 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
