Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig'de üçte üç yaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Ege temsilcisi karşısında 2-0 kazandı ve puanını 9'a çıkardı.
- Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin başındaki ikinci döneminde çıktığı resmi maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi.
Maçtan dakikalar;
18. dakikada Marcel Tisserand’ın sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Osayi Samuel, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
26. dakikada Cesar Pinares’in soldan pasında topla buluşan Naderi, kaleci Altay’ı geçemedi.
43. dakikada Osayi Samuel’in sağdan çaprazdan verdiği pasta kale önünde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya topu auta attı.
47. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Valencia’nın şutu kalecinin son anda müdahalesiyle kornere çıktı.
GOL!
- 51. dakikada Altay ceza sahasının sol çaprazında topla birlikte rakiplerini tek tek geçen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayının sol köşesinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
GOL!
- 55. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun soldan verdiği ara pasta kale önünde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2