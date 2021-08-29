Spor Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe Süper Ligde üçte üç yaptı
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Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig'de üçte üç yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Altay'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia attı. Fenerbahçe'nin Altay'ı yendiği maçın özeti ve gollerini haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay-Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle: Ferdi Kadıoğlu gol izle Enner Valencia gol izle
Fenerbahçeli futbolcuların Altay maçındaki gol sevinci.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Ege temsilcisi karşısında 2-0 kazandı ve puanını 9'a çıkardı.

  • Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin başındaki ikinci döneminde çıktığı resmi maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi.

Maçtan dakikalar;

18. dakikada Marcel Tisserand’ın sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Osayi Samuel, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

26. dakikada Cesar Pinares’in soldan pasında topla buluşan Naderi, kaleci Altay’ı geçemedi.

43. dakikada Osayi Samuel’in sağdan çaprazdan verdiği pasta kale önünde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya topu auta attı.

47. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Valencia’nın şutu kalecinin son anda müdahalesiyle kornere çıktı.

GOL!

  • 51. dakikada Altay ceza sahasının sol çaprazında topla birlikte rakiplerini tek tek geçen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayının sol köşesinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

GOL!

  • 55. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun soldan verdiği ara pasta kale önünde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

ALTAY- FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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