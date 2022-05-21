Kasımpaşa sezonu farklı galibiyetle kapattı

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Altay sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 4-2 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. ve 50. dakikalarda Valentin Eysseric ile 42 ve 63. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Altay'ın gollerini ise 45. dakikada İbrahim Öztürk ve 81. dakikada penaltıdan Kappel attı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa sezonu 53, Altay ise 34 puanla kapattı.

En yaşlı golcü

Altay forması giyen İbrahim Öztürk, 40 yaş 334 gün ile Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Gol krallığına gidiyor

Altay'a karşı 2 gol birden atan Umut Bozok, Süper Lig'de gol sayısını 20'ye yükseltti. Eğer Hatayspor forması giyen El Kaabi, GZT Giresunspor'a karşı 5 gol atmazsa, gol kralı Umut Bozok olacak.



