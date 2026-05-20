Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay tehlikeyi son anda savuşturdu

Altay tehlikeyi son anda savuşturdu

13:0420/05/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Altay tehlikeyi son anda savuşturdu
Altay tehlikeyi son anda savuşturdu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'ın bu kritik randevu öncesi -6 puan silme cezası alma tehlikesi yaşadığı, son anda ödeme yaparak cezadan kurtulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün eski Fildişi Sahilli santrforu Armand Gnanduillet'in FIFA kanalıyla kulübe gönderdiği ihtarname süresinin ligin son haftasında bitmesi nedeniyle İzmir temsilcisinin puan silme cezasıyla burun buruna geldiği ifade edildi.

Camiadan 3 önemli ismin 10'ar bin euro toplayıp, son anda Gnanduillet'in hesabına 30 bin euro göndererek puan silme cezasının önüne geçtiği dile getirildi. Masa başında eksi 6 puan silme cezasını önleyen Altay, sahada da Afyonspor'u dize getirip lige tutunarak büyük sevinç yaşamıştı. Gnanduillet'in avukatının kulüpteki genel kurul sürecini göz önüne alarak kalan ödemeler için ağustos ayına kadar Altay'a süre verdiği bildirildi. Altay'da 11 Mayıs'taki kongre başkan adayı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

#altay
#afyonspor
#fifa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağkur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ve maaşlar ne zaman hesaplara yatacak 2026?